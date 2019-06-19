В Мурманске состоялся X Международный контактный форум по сохранению местообитаний. Мероприятие проводится раз в два года в рамках деятельности рабочей группы по охране окружающей среды Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и является площадкой для обсуждения актуальных тем в области сохранения биологического разнообразия в Баренцевом регионе.

Участники форума – специалисты в области охраны окружающей среды из Швеции, Норвегии, Финляндии и России.

В пленарном заседании приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора и заместитель министра окружающей среды и энергетики Швеции, председатель рабочей группы по окружающей среде СБЕР Элин Кронквист.

В центре внимания тематических сессий были вопросы охраны местообитаний, проблемы создания и оценки эффективности особо охраняемых природных территорий, охраны водно-болотных угодий и прибрежных местообитаний, сохранения лесов, зелёный пояс Баренцева региона и перспективы экотуризма.

По итогам выступлений принята резолюция форума, подписанная представителями стран Баренцева региона и подтверждающая важность проводимой работы и необходимость дальнейшей консолидации усилий для сохранения биологического разнообразия, в том числе путём развития сети особо охраняемых природных территорий, сохранения лесов и водно-болотных угодий.

Проведение следующего Международного форума по сохранению местообитаний запланировано в 2021 году в шведском Норрботтоне.