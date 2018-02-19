В Мурманске состоялся XI региональный конкурс по классу фортепианного ансамбля и аккомпанемента «Мы артисты-пианисты»

Учредителем XI регионального конкурса фортепианного ансамбля и аккомпанемента «Мы – артисты-пианисты» является Комитет по культуре и искусству Мурманской области. Организаторы – Мурманский колледж искусств совместно с Детской школой искусств № 3 г.Мурманска.

Конкурс является учебно-методическим мероприятием, способствующим повышению интереса преподавателей и учащихся детских школ искусств к концертмейстерской практике, развитию навыков игры в ансамбле, воспитанию чувства партнерства, развитию и реализации творческого потенциала учащихся, расширению репертуара пианиста.

В конкурсе приняли участие 101 учащийся и 90 преподавателей и концертмейстеров из 24-х школ искусств Мурманска, Североморска, Апатитов, Колы, Гаджиева, Заозёрска, Кандалакши, Полярного, Мончегорска, Снежногорска, Оленегорска, Оленегорска-8, Молочного, Мурмашей, Ревды, Никеля, Сафонова.

26 фортепианных ансамблей учащихся представили на конкурс разнохарактерные произведения в переложении для 4-х и 6-ти рук композиторов-классиков А. Рубинштейна, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, Я. Сибелиуса, М. Мусоргского, С. Прокофьева, А. Вивальди, В. Моцарта, Д.Шостаковича и современных композиторов А. Лоскутова, Ж. Металлиди, Н. Смирнова, Б. Весняка, И. Дунаевского. 47 учащихся выступили в качестве концертмейстеров со скрипкой, виолончелью, домрой, балалайкой, саксофоном, валторной, флейтой.

В номинации «Аккомпанемент» обладателем Гран-при стала Шевченко Анна, учащаяся сектора педагогической практики Мурманского колледжа искусств, концертмейстер Попов Евгений Михайлович (скрипка), преподаватель Кудрявцева Анна Ивановна. Лауреатами I степени стали Швидкая Марина (Кольская РДШИ), Стрельникова Дарья (ДМШ № 5 г. Мурманск), Михайлова Наталья (ДМШ им. Э.С. Пастернак г. Североморск).

В номинации «Фортепианный ансамбль» лауреатами I степени стали Мирон Елизавета и Федотов Святослав (ДМШ № 1 им. А.Н. Волковой г.Мурманск), Морев Александр и Шапка Алена (ДМШ № 6 г.Мурманск), Ишханян Анастасия и Витусевич Никита (ДМШ им.Э.С. Пастернак г.Североморск), Александрова Милана и Островецкая Арина (ДМШ им. М.М. Сакадынца г.Мончегорск).