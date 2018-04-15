В Мурманске состоятся областные соревнования по тхэквондо на призы регионального отделения Общества «Динамо»

15 апреля 2018 года в Мурманске по программе «Динамо - детям России» состоятся областные соревнования по тхэквондо (ВТФ) на призы регионального отделения Общества «Динамо». Перед началом поединков пройдут показательные выступления бойцов подразделения специального назначения «Гром» УМВД России по Мурманской области.

Соревнования проводятся с целью подготовки допризывной молодежи к службе в рядах Российской армии и силовых структурах; популяризации здорового образа жизни; профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании и алкоголизма среди детей и подростков; развития боевых единоборств в Мурманской области.

Торжественное открытие соревнований состоится 15 апреля в 11 часов 30 минут по адресу г. Мурманск, ул. Мира, д. 12. (КДЮСШ № 17).