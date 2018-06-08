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Мурманская область. Арктика08.06.18 07:05

В Мурманске состоятся публичные обсуждения, посвященные практике применения антимонопольного законодательства

Мурманское УФАС России под председательством руководителя Управления Светланы Чечениной 15 июня в 12 часов проводит в городе Мурманске публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства и интересные дела за II квартал 2018 года.

В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

Регламент выступлений: Светлана Чеченина, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области, выступит с докладом «Актуальные вопросы применения антимонопольного законодательства»; Алексей Коптев, начальник отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС России, раскроет две темы: «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции и утвержденному Национальному плану по развитию конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы. Основные направления реформы контрольно-надзорной деятельности» и «Вопросы определения размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства».

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to51@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений.

Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений.

Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

Для уточнения организационных вопросов обращаться по тел. +7 (8152) 68-50-46, е-mail:  to51@fas.gov.ru, pressto51@fas.gov.ru

Публичные обсуждения состоятся в мурманском конгресс-отеле «Меридиан», в большом конференц-зал № 1 (4-й этаж).

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