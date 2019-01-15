В Мурманске состоятся видеопоказы в рамках Всероссийской акции День короткометражного кино

16, 17 января в 18 часов, 19 января в 17 часов в Мурманской областной научной библиотеке состоятся видеопоказы в рамках Всероссийской акции День короткометражного кино. Они организованы Молодёжным центром Союза кинематографистов России при поддержке Союза кинематографистов России, Роскультцентра, Национального фонда поддержки правообладателей, компании «CANON». В рамках акции в пятый раз по всей стране будут демонстрироваться различные тематические короткометражные программы. В Областной научной библиотеке будут показаны 3 программы: 16 января - «Экранизации» (12+), 17 января - «Звёзды в коротком метре» (16+), 19 января - «Отцы и дети» (14+).

16 января в программе «Экранизации» будут представлены 3 фильма: «Юшка», реж. Лолита Наранович. Ваня рассказывает младшему брату историю из своего детства. Пытаясь раскрыть тайну блаженного помощника кузнеца Юшки, Ваня становится случайным свидетелем его убийства. «Воротничок», реж. Виктория Рунцова. Молодая девушка покупает крахмальный воротничок, и он начинает управлять жизнью девушки, вопреки её желанию. Героиня оказывается перед выбором: либо подчиниться, либо бороться. И «Послевкусие», реж. Георгий Заозерский. Москва. Ночь с 1946 на 1947 год. Прошедший войну Виктор едет к девушке, чтоб подарить ей подарок и встретить Новый год.

Продолжительность программы 72 мин, 12+

17 января будут показаны 5 фильмов: «Нет», реж. Иван Петухов. Молодой мужчина делает предложение любимой девушке и получает неожиданный отказ. Несостоявшиеся жених и невеста остаются вместе еще на несколько часов, пытаясь разобраться в случившемся, но, главное, в самих себе. «Взятка», реж. Алексей Харитонов. Гражданин предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело… о взятке. Но события разворачиваются непредсказуемо. «На чужбине», реж. Михаил Черных. Русский помещик завтракает в компании француза, который давно живет в доме помещика. Он постоянно слушает речи барина о величии всего русского и никчемности Франции. Оскорбленный француз порывается уехать из России, но могут ли на самом деле герои друг без друга? «Кастинг», реж. Влада Макейчик. Амбициозная мать приводит дочь на кинопробы, чтобы реализовать свою мечту. Девочка мечтает совсем о другом. Конфликт приводит к неожиданной для обеих развязке. «Рикошет», реж. Тимур Джураев. Остросюжетный боевик о молодом агенте ФСБ, о похищении креста, о попытке уйти от киллеров и парочке клоунов-гастролёров, которые спутывают все карты.

Продолжительность программы 71 мин, 16+

19 января в 17 часов состоится семейная программа «Отцы и дети», составленная из 5 фильмов. «Девочка и дерево желаний», реж. Александра Лупашко - сказочная история про Женю, девочку пяти лет, которая отправляется в невероятное путешествие к Дереву желаний, чтобы вернуть внимание родителей. День рождения, реж. Юлия Сапонова. Спешка, работа, карьера, время, забытые мечты. Когда-нибудь у Веры все будет по-другому. Как найти время в круговороте жизни для близких? Для себя настоящей? «Новенький», реж. Мария Сопова. Сказочно-абсурдная новогодняя комедия о многодетной семье. «Тупик», реж. Антон Сазонов. История о кризисе в семейных отношениях. «Парад планет», реж. Вера Смолина. Анна – уже не молодая одинокая женщина проводит очередные выходные в компании своей матери в одном из подмосковных пансионатов.

Продолжительность программы 88 мин, 14+