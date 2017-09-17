В Мурманске сотрудниками полиции раскрыта кража из автомобиля

В дежурную часть поступило заявление от мурманчанина 1991 года рождения по факту хищения передних блоков фар с его автомобиля «Форд Фокус», припаркованного у дома по улице Баумана. Сумма имущественного ущерба, причиненного в результате хищения, составила 60 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что имущество было похищено путем повреждения капота. Эксперт снял отпечатки пальцев рук и другие следы, оставленные злоумышленником на месте преступления. Оперативники опросили жителей дома и возможных свидетелей произошедшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску личность злоумышленника была установлена. Им оказался 20-летний житель Колы, который ранее был судим за грабёж. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что похищенное имущество хотел продать, а вырученные с продажи деньги потратить на личные нужды. Однако он не смог довести задуманное до конца, так как был задержан. Похищенное имущество изъято в ходе обыска квартиры подозреваемого.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.