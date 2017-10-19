В Мурманске сотрудниками полиции раскрыта кража мобильного телефона

В полицию обратилась с заявлением о краже принадлежащего ей мобильного телефона стоимостью 13 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала полицейским, что работает дворником, находясь на работе, она оставила свой мобильный телефон в подсобном помещении общежития по улице Книповича. Вернувшись, телефон на месте она не обнаружила. В краже имелись основания подозревать девушку, которая проживает в данном общежитии и периодически общается с потерпевшей.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска местная жительница была установлена и доставлена в отдел полиции. Похищенное имущество было изъято у нее в ходе личного досмотра. Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.