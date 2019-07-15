В Мурманске сотрудниками полиции установлен генеральный директор фирмы, подозреваемый в хищении денежных средств в крупном размере

В торговой точке, занимающейся реализаций товаров охотничьего назначения и оказывающей услуги по приёму оружия на комиссию, при проведении инвентаризации, было обнаружено отсутствие в кассе организации денежных средств в сумме свыше 1 миллиона рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску стало известно о причастности к хищению денежных средств генерального директора данного магазина.

Полицейские установили, что в период с июня прошлого года по май 2019 года молодой человек 1992 года рождения присваивал себе и тратил на личные нужды денежные средства организации, в которой работал.

Так же в результате оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками полиции установлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности генерального директора.

Подозреваемый, осуществляя приём у граждан оружия на комиссию, не составлял приходно-кассовый ордер, не ставил оружие на учёт, тем самым, присваивал комиссию от реализации оружия себе, причинив ущерб физическим лицам.

Общая сумма ущерба от противоправных действий злоумышленника составила свыше 1 млн 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данным факта возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) и по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В настоящее время администрацией магазина принято решение о возмещении ущерба, причиненного генеральным директором, всем гражданам, сдавшим оружие в магазин на реализацию.