Необычный арт-объект, срезанный коммунальщиками, отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» берёт под свою «крышу»Жить стало веселее - россияне пытаются компенсировать снижение реальных денежных доходов займами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.08.17 09:55

В Мурманске сотрудники патрульно-постовой службы, находясь на маршруте патрулирования, задержали подозреваемого в серии краж и грабежей

В полицию Мурманска с начала августа стали поступать обращения от граждан об имущественных преступлениях. Так, 7 августа житель областного центра 1975 года рождения заявил о том, что неизвестное лицо похитило принадлежащий ему велосипед стоимостью 5 тысяч рублей, который находился около дома.

Через несколько дней в полицию обратился мужчина 1983 года рождения, заявив, что из его автомобиля «Ниссан» похищены телефон, навигатор и антирадар. Хищение произошло путем разбития стекла в задней двери. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 67 тысяч рублей.

На следующий день в полицию обратилась жительница городского центра 1987 года рождения с заявлением о грабеже. В вечернее время неизвестный возле дома по Кольскому проспекту открыто похитил принадлежащий ей телефон стоимостью 7 тысяч рублей.

Ещё через день в полицию поступило заявление от мужчины 1991 года рождения. Потерпевший находился в баре в Первомайском округе. Неизвестное лицо тайно похитило принадлежащий ему телефон стоимостью 7990 рублей.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску, опросив потерпевших и изъяв записи с камер видеонаблюдения, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к хищениям причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления безработный житель Росляково г. Мурманска 1981 года рождения. Задержать его по месту жительства не удалось, так как злоумышленник по адресу регистрации не проживал и скрывался на съемных квартирах. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем наружным нарядам полиции, личный состав гарнизона мурманской полиции был ориентирован на поиск и задержание мурманчанина.

14 августа сотрудники патрульно-постовой службы, находясь на маршруте патрулирования в Первомайском округе, в вечернее время заместили мужчину, который переходил дорогу. В целях конспирации на голову он накинул капюшон. По приметам гражданин походил на разыскиваемого, и полицейские остановились, чтобы проверить у него документы. Убедившись, что это подозреваемый в серии имущественных преступлений, сотрудники ППС задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время причастность задержанного к совершению серии краж и грабежа установлена, он полностью изобличен. В ходе обыска оперативники обнаружили на съемной квартире у него часть похищенного, остальное он успел продать. Полицейские устанавливают причастность мурманчанина к аналогичным преступлениям.

Житель Мурманска на период расследования уголовных дел заключён под стражу.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 514 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Акакий Акакиевич
18.08.17 10:53
С чем вас и поздравляю! Хоть здесь мы впереди планеты всей!! Такими бы ускоренными темпами экономику поднимали, то цены бы нам не было.
Комментарий к новости:Экспресс на Северный полюс - атомный ледокол «50 лет Победы» установил рекорд
Антонина
17.08.17 12:15
Молодцы ребята из полиции!
Комментарий к новости:В Мурманске сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали похитителя дорогого велосипеда
Павел К
17.08.17 12:14
как все зашевелились!! Стоило ВВП сказать об угольной пыли, как у всех уже всё готово, чтобы сделать нашу жизнь чище и краше. А то, что года два назад в Мурманске был снег чёрный, уже не помнят. Забы
Комментарий к новости:Мурманский морской торговый порт отгородится от города защитной стенкой уже в этом году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:00«Без свидетелей». Художественный сериал, 35 серия (12+)12:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиНовые полимерные купюры номиналом 200 рублей будут «вечными»-PRO ВалютуМировые цены на нефть сегодня утром снижаются, доллар укрепляется-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХГлавы области и города проверили ход капитального ремонта домов – объектов культурного наследия-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика