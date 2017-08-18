В Мурманске сотрудники патрульно-постовой службы, находясь на маршруте патрулирования, задержали подозреваемого в серии краж и грабежей

В полицию Мурманска с начала августа стали поступать обращения от граждан об имущественных преступлениях. Так, 7 августа житель областного центра 1975 года рождения заявил о том, что неизвестное лицо похитило принадлежащий ему велосипед стоимостью 5 тысяч рублей, который находился около дома.

Через несколько дней в полицию обратился мужчина 1983 года рождения, заявив, что из его автомобиля «Ниссан» похищены телефон, навигатор и антирадар. Хищение произошло путем разбития стекла в задней двери. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 67 тысяч рублей.

На следующий день в полицию обратилась жительница городского центра 1987 года рождения с заявлением о грабеже. В вечернее время неизвестный возле дома по Кольскому проспекту открыто похитил принадлежащий ей телефон стоимостью 7 тысяч рублей.

Ещё через день в полицию поступило заявление от мужчины 1991 года рождения. Потерпевший находился в баре в Первомайском округе. Неизвестное лицо тайно похитило принадлежащий ему телефон стоимостью 7990 рублей.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску, опросив потерпевших и изъяв записи с камер видеонаблюдения, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к хищениям причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления безработный житель Росляково г. Мурманска 1981 года рождения. Задержать его по месту жительства не удалось, так как злоумышленник по адресу регистрации не проживал и скрывался на съемных квартирах. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем наружным нарядам полиции, личный состав гарнизона мурманской полиции был ориентирован на поиск и задержание мурманчанина.

14 августа сотрудники патрульно-постовой службы, находясь на маршруте патрулирования в Первомайском округе, в вечернее время заместили мужчину, который переходил дорогу. В целях конспирации на голову он накинул капюшон. По приметам гражданин походил на разыскиваемого, и полицейские остановились, чтобы проверить у него документы. Убедившись, что это подозреваемый в серии имущественных преступлений, сотрудники ППС задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время причастность задержанного к совершению серии краж и грабежа установлена, он полностью изобличен. В ходе обыска оперативники обнаружили на съемной квартире у него часть похищенного, остальное он успел продать. Полицейские устанавливают причастность мурманчанина к аналогичным преступлениям.

Житель Мурманска на период расследования уголовных дел заключён под стражу.