ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Удивительный мир животных и людей, или Пчелиная пасека у штаб-квартиры ООНВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Кто в доме хозяин, или Огонь любви горит ярче, если подбрасывать в него деньги
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.08.17 07:00

В Мурманске сотрудники патрульно-постовой службы приютили котёнка-подкидыша

В прошедшую пятницу в 11.45 в дежурную часть УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение о том, что в помещении библиотеки по ул. Скальной обнаружена бесхозная сумка. Прибывшие на место сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы городского управления МВД России при визуальном осмотре места происшествия обратили внимание, что с одной стороны в сумке через сетку видны глаза кошки. Открыв сумку, полицейские обнаружили внутри кошку и записку, в которой сообщалось, что котёнку 10 месяцев, он привит и стерилизован, кличка животного Зосик. Владелица животного сообщала, что ей 78 лет, в связи с развившейся аллергией на шерсть она не может оставить у себя животное.

Сообщив по рации в дежурную часть о том, что подозрительным предметом оказалась сумка-переноска с котёнком, полицейские попытались решить судьбу животного, предложив нескольким прохожим забрать кота. Никто из очевидцев происшествия не откликнулся, и тогда полицейский первой роты ОБ ППС старший сержант полиции Сергей Панков принял решение забрать животное и доставить в отдел полиции для того, чтобы в дальнейшем отдать его в хорошие руки.

По пути следования сотрудник полиции сообщил коллегам из батальона о том, что есть котёнок и ему необходим хозяин. Буквально сразу же на клич о поиске нового владельца для кота откликнулся полицейский первой роты ОБ ППС УМВД России по г.Мурманску сержант полиции Стас Фролов и забрал переноску с животным. Как пояснил Стас, он живёт один и, узнав о том, что Зосик остался без хозяина, он принял решение забрать его себе. В ближайшие выходные Стас планирует показать своего питомца ветеринару, хотя, как отмечает сотрудник полиции, животное выглядит ухоженным и здоровым, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссияне подсели на потребительское кредитование
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовал: 231 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Jollo
13.08.17 21:43
Вместо моста - "дорожная карта". Умеют наши власти выпутываться из затруднительного положения. Ходите с одного берега на другой по "дорожной карте". Спасибо!
Комментарий к новости:Нужна «дорожная карта» для налаживания сообщения с посёлком Шонгуй
омега
11.08.17 21:16
Есть в этом предложении разумное зерно, так как сотни партий и общественных движений не могут нормально функционировать в нищей стране. А в ближайшее время роста благосостояния большинства россиян не
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
ФунтиК
11.08.17 16:04
Наконец-то взялись за дома на главном проспекте города! Правда, у меня остаются сомнения по качеству работ. Но это будет видно через один-два года. Поглядим...
Комментарий к новости:В Мурманске приступили к ремонту домов, являющихся объектами культурного наследия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире09:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 92 серия (12+)10:15«Последний янычар». Художественный сериал, 93 серия (12+)
-PRO ДеньгиРоссияне подсели на потребительское кредитование-PRO ВалютуКурс евро вырос на 48 копеек, доллара – почти на 26 копеек-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика