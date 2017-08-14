В Мурманске сотрудники патрульно-постовой службы приютили котёнка-подкидыша

В прошедшую пятницу в 11.45 в дежурную часть УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение о том, что в помещении библиотеки по ул. Скальной обнаружена бесхозная сумка. Прибывшие на место сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы городского управления МВД России при визуальном осмотре места происшествия обратили внимание, что с одной стороны в сумке через сетку видны глаза кошки. Открыв сумку, полицейские обнаружили внутри кошку и записку, в которой сообщалось, что котёнку 10 месяцев, он привит и стерилизован, кличка животного Зосик. Владелица животного сообщала, что ей 78 лет, в связи с развившейся аллергией на шерсть она не может оставить у себя животное.

Сообщив по рации в дежурную часть о том, что подозрительным предметом оказалась сумка-переноска с котёнком, полицейские попытались решить судьбу животного, предложив нескольким прохожим забрать кота. Никто из очевидцев происшествия не откликнулся, и тогда полицейский первой роты ОБ ППС старший сержант полиции Сергей Панков принял решение забрать животное и доставить в отдел полиции для того, чтобы в дальнейшем отдать его в хорошие руки.

По пути следования сотрудник полиции сообщил коллегам из батальона о том, что есть котёнок и ему необходим хозяин. Буквально сразу же на клич о поиске нового владельца для кота откликнулся полицейский первой роты ОБ ППС УМВД России по г.Мурманску сержант полиции Стас Фролов и забрал переноску с животным. Как пояснил Стас, он живёт один и, узнав о том, что Зосик остался без хозяина, он принял решение забрать его себе. В ближайшие выходные Стас планирует показать своего питомца ветеринару, хотя, как отмечает сотрудник полиции, животное выглядит ухоженным и здоровым, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.