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Мурманская область. Арктика27.10.17 09:40

В Мурманске сотрудники полиции обсудили с молодежью вопросы противодействия экстремизму

Так, на днях в Доме молодежи Мурманска прошла ролевая игра «Антитеррор». В ходе игры, состоящей из пяти этапов, команды «Бесстрашные» и «Молодежь», выполняя практические задания, учились распознавать экстремизм в текстах и на картинках, вычислять условных террористов и правильно действовать при угрозе теракта.

Присутствующие на игре представители центра по противодействию экстремизму и отдела информации и общественных связей областного управления МВД России вместе с ребятами обсуждали правильные действия в случае обнаружения подозрительных предметов и людей, а также поясняли, в чем разница между публичной демонстрацией нацисткой символики и историческими фотографиями времен Великой Отечественной войны.

По итогам игры победила команда «Молодежь», набравшая наибольшее количество баллов. Победители игры отправятся на областной этап «Антитеррора».

В игре «Антитеррор», которая на днях прошла на базе центра гражданско-патриотического воспитания, приняли участие пять команд: команды «Волонтеры51» из центра развития волонтерского движения, «МК» из молодежного центра «Поиск», «Патриот» из молодежного центра гражданско-патриотического воспитания, «МАЗУ» из Мурманской академии экономики и управления и «МПК» «Мурманского педагогического колледжа». В качестве эксперта на игре присутствовал представитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области.

Ребята на практике учились противодействовать экстремизму и терроризму. Специалисты центра подготовили для участников ряд заданий, среди которых были «Библиотека», «Студенческая аудитория», «ЖД-вокзал», «Листовки» и «Интернет». Участники игры поэтапно погружались в различные обстоятельства и воспроизводили возможный и лучший, по их мнению, ход событий.

Так, например, ребятам было предложено распознать картинки и тексты с экстремистской направленностью, проиграть сцену предотвращения террористического акта на ж/д вокзале, найти подозрительный предмет в помещении и объяснить план действий. Ребята, заранее изучившие методические рекомендации, без труда справлялись с выполнением заданий. Победу в игре одержала команда Мурманского педагогического колледжа, которая отправится на областной этап игры.

Накануне в молодежном культурном центре прошла встреча сотрудников полиции с молодежью, на которой ребята вместе с правоохранителями обсуждали вопросы противодействия экстремизму и терроризму. Во время мероприятия сотрудники УМВД провели премьерный показ видеоролика, посвященного противодействию терроризму «Борьба с терроризмом касается каждого», подготовленного силами сотрудников пресс-служб управлений МВД и ФСБ по Мурманской области.

После демонстрации ролика полицейские и молодые мурманчане обсудили увиденное и пришли к выводу, что равнодушия в вопросах противодействия терроризму и экстремизму не может быть и что борьба с террором касается каждого.

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