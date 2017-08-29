В Мурманске сотрудники полиции помогли нетрезвой северянке найти кошелек, который она потеряла в своей квартире

В полицию Мурманска по линии 02 в 5.30 утра поступил звонок от жительницы областного центра. Женщина 1975 года рождения заявила, что после распития спиртных напитков со своими знакомыми в квартире по месту жительства она не может найти свой кошелёк с крупной суммой денег. По словам звонившей, в кошельке было более 87 тысяч рублей.

По месту жительства гражданки незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа ленинского отдела полиции. Пока следователь опрашивал женщину, устанавливая личности знакомых, с которыми она распивала до утра спиртные напитки, сотрудник уголовного розыска и эксперт в ходе осмотра квартиры обнаружили пропажу.

По факту происшествия в связи с тем, что сообщение было зарегистрировано в КУСП, проводится проверка.

Стоит отметить, что такие звонки по линии 02 от граждан, которые потеряли свои вещи по месту жительства, не редкость. В полиции Мурманска были зарегистрированы случаи, когда граждане звонили на телефон 02 с вопросом «Где находится областная библиотека?» или «Как мне пройти в филармонию?». Подобные звонки занимают линию 02, на которую в это время возможно не может дозвониться пострадавший от преступных действий злуомышленника или потерпевший в результате чрезвычайного происшествия. Кроме того, выезжая к гражданам для поиска их потерянных вещей, сотрудники полиции не могут своевременно прибыть на место преступления, которое может произойти в любое время.

Ежедневно в полицию Мурманской области поступает свыше 500 звонков от граждан, примерно 20% из них - это сообщения о реальных происшествиях или преступлениях. Остальная часть поступающих звонков по линии 02 не относится к компетенции полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.