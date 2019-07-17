В Мурманске сотрудники полиции пресекли работу подпольной пивоварни

В ходе проверки поступившей в полицию информации, сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что в помещении, расположенном в Ленинском административном округе города Мурманска, с использованием специального производственного оборудования изготавливается и реализуется пивная продукция без сопроводительных документов, установленных федеральным законодательством.

В помещении пивоварни полицейские обнаружили оборудование для производства и розлива пива, сырьё, заполненную напитком тару, с нанесенными на нее этикетками известных торговых марок, а также более 100 пустых тар, уже бывших в употреблении и подготовленных для розлива готовой продукции, но при этом не прошедших специальной санитарной обработки.

Также полицейскими установлено, что предприниматель, изготавливающий пивной напиток, имеет ещё одно помещение для хранения своей продукции с целью дальнейшей реализации в торговые точки Мурманской области.

Прибыв на указанный склад, среди продукции легального происхождения, сотрудниками обнаружено свыше 3 тонн пивного напитка, произведенного на пивоварне предпринимателя.

На момент проверки представители пивоварни не смогли предъявить документы, подтверждающие легальность происхождения напитка.

В ходе проведения специальных мероприятий вся незаконная продукция, находящаяся на складе и в помещении пивоварни была изъята и направлена на экспертизу. Проведенное исследование показало, что представленные экземпляры так называемого пива не соответствуют ГОСТу по целому ряду показателей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом).

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на юридических лиц от 200 тысяч до 300 млн рублей.