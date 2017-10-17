В Мурманске сотрудники полиции продолжают регистрировать дистанционные мошенничества

Все потерпевшие знали о подобных способах обмана из различных источников, однако все равно поверили мошенникам.

Так, в Мурманске от действий интернет-мошенников пострадал 39-летний местный житель, который заказал на сайте бесплатных объявлений 40 килограммов грецких орехов. Мурманчанин перевел на карту неизвестного 10 тысяч рублей в качестве оплаты товара, который он так и не получил. Общение с «продавцом» орехов после перечисления денег прекратилось.

30-летний мурманчанин на интернет-сайте обнаружил опубликованное объявление о продаже стиральной машины. Договорившись о сделке в ходе общения с автором объявления по телефону, мужчина согласился произвести предоплату покупки. «Продавец» предложил перечислить деньги ему на карту, указав ее расчетный счет. После перечисления 5 тысяч рублей потерпевший прибыл по указанному в объявлении адресу, однако жильцы данной квартиры пояснили, что не подавали объявления о продаже стиральной машины.

За помощью в отдел полиции Мурманска обратилась местная жительница 1990 года рождения. Полицейские выяснили, что заявительница разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже детского кресла. Позвонивший ей мужчина сказал, что готов приобрести кресло, а также произвести предоплату покупки. Для этого «покупатель» убедил заявительницу продиктовать реквизиты своей банковской карты. Спустя некоторое время вместо обещанной предоплаты доверчивая женщина лишилась 3060 рублей.

29-летний мурманчанин, обратившись в полицию, рассказал, что несколько месяцев назад заказал на интернет-сайте запчасти на свой автомобиль «Митсубиси Лансер». Неизвестный, представившись продавцом, пояснил, что может отправить запчасти через транспортную компанию, однако для этого необходимо произвести предоплату товара. Мурманчанин перевел на указанный ему расчетный счет 7 тысяч рублей. Заказанный и оплаченный товар заявитель так и не получил.

По фактам дистанционных мошенничеств возбуждены и расследуются уголовные дела.