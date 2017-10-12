В Мурманске сожители выясняли отношения с помощью кастрюли

В Мурманске в отдел полиции за помощью обратилась 33-летняя северянка. Женщина рассказала, что у нее на почве ревности произошел конфликт с сожителем. В ходе ссоры женщина схватила кастрюлю и нанесла ею мужчине несколько ударов, после чего он, выхватив кастрюлю из рук женщины, нанес ею несколько ударов потерпевшей в область головы.

Участковыми уполномоченными отдела полиции подозреваемый - неработающий местный житель, 1985 года рождения - был установлен и опрошен. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.