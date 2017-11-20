В Мурманске старший брат исполосовал ножом младшего

В дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о госпитализации из квартиры по улице Чумбарова-Лучинского жителя города Мурманска 1979 года рождения с колото-резаными ранениями грудной клетки, головы, туловища и шейного отдела позвоночника. Врачи квалифицировали множественные травмы, как причинившие тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции, прибыв в квартиру, из которой был госпитализирован потерпевший, задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 41-летний брат потерпевшего. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина в содеянном признался. Он рассказал полицейским, что у него с братом возник словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого он схватил кухонный нож и стал наносить им удары потерпевшему в область головы и тела.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.