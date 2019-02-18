В Мурманске стартовал фестиваль педагогического мастерства

Сегодня в заполярной столице открылись традиционные городские конкурсы профессионального мастерства педагогических работников «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства» и фестиваль «Педагогические надежды».

– Каждому из родителей очень важно, чтобы ребенок попал к талантливому, умному, творческому педагогу, который действительно любит детей и свое дело, – отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Конкурсы профессионального мастерства дают возможность раскрыться талантам и юных педагогов и учителей со стажем.

Участниками конкурсных мероприятий в этом году станут 89 человек. Среди них молодые учителя, классные руководители, педагоги дополнительного образования, тренеры – преподаватели детско-юношеских спортивных школ, воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные работники, учителя-логопеды дошкольных образовательных учреждений.

– С каждым годом число конкурсантов только растет, все больше молодых талантливых людей хотят продемонстрировать свои знания и умения, – отметила директор школы № 5, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. – Это говорит о том, что образование города Мурманска с уверенностью смотрит в будущее.

Неделя конкурсных испытаний пройдет в атмосфере творчества, презентаций лучших педагогических практик. Конкурсанты поделятся своими находками, раскроют оригинальные идеи в воспитании детей, проведут открытые уроки, классные часы, поучаствуют в спортивных мероприятиях, побывают на мастер-классах лучших мурманских учителей.

Также все пришедшие на праздничное открытие конкурсов, смогли оценить выставку городских достижений «Вместе сделали», которая сегодня начала свою работу в Доме детского творчества имени А. Бредова. Это своего рода презентация позитивных изменений, которые происходят в Мурманске в самых разных сферах жизни города, в том числе и в образовании.

Название выставки неслучайно: все это – общая заслуга, ведь мы, мурманчане, вместе работаем на благо города-героя.