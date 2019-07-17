В Мурманске стартовал конкурс «Мой чистый город»

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска приглашает мурманчан принять участие в конкурсе «Мой чистый город». Приём заявок уже стартовал и продлится до 30 августа 2019 года.

Присоединиться к проекту могут все желающие. Заявки принимают также от предприятий и организаций. Конкурс проводится по трем номинациям. В первой оценят объем собранных отходов. Во второй - количество участников. А в третьей - размер убранной территории.

Главное условие - подтвердить проведение субботника фото или видеоматериалами.

Участие в конкурсе вместе с командой намерен принять и депутат Совета депутатов города Мурманска Антон Набатов:

- Необходимо заполнить заявку по установленной форме, которую можно найти на сайте администрации города Мурманска citymurmansk.ru. Там же можно получить подробную информацию. Я приглашаю всех воспользоваться этим поводом и сделать наш общий дом немного чище и аккуратнее.

Приём заявок осуществляется по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 20, кабинет 330 и по электронной почте: krgh@citymurmansk.ru