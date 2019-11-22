В Мурманске стартовал мониторинг весового оборудования в магазинах торговых сетей

Мероприятия общественного контроля проводятся в рамках партийного проекта «Народный контроль». В Мурманске в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» вчера состоялся общественный рейд в два магазина разных федеральных торговых сетей. Ключевой задачей народных контролеров на этот раз стал мониторинг весового оборудования. Также в мероприятии общественного контроля принял участие начальник сектора поверки механических и геометрических средств измерений ФБУ «Мурманский ЦСМ» Константин Озол.

Как подчеркнул руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена», депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Шадрин, такой мониторинг необходим с целью обеспечения исправной и устойчивой работы средства измерений массы товара и защиты интересов покупателей.

«Весы в магазинах должны подвергаться осмотрам, плановому ремонту, поверкам, калибровкам, а также обязательной государственной поверке и клеймению», - подчеркнул он.

В магазине сети «Пятёрочка» общественники убедились в исправности весового оборудования, наличии пломб на весах, провели контрольные замеры. Но так и не смогли получить от работников документы, подтверждающие факт поверки оборудования.

«Мониторинг весового оборудования в Мурманской области в рамках партпроекта «Народный контроль» проводится впервые, и мы для себя открыли достаточно много новой информации, которую нужно изучить, - отметил Шадрин. – В данном случае, с одной стороны, мы видим, что весы работают качественно. С другой стороны, должна быть документация, а её нет, так как обслуживанием этого оборудования занимается не сам магазин, а сторонняя организация. Возможно, данную тему нужно проработать на федеральном уровне, так как, на мой взгляд, акты о проведении поверки оборудования должны находиться непосредственно в торговой точке».

Также у общественников было несколько претензий к руководству магазина по вопросам хранения продукции и по поводу исполнения торговой организацией Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ, в части размещения молокосодержащих продуктов отдельно от остальных продуктов и с обязательной информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Но в целом народные контролеры поставили высокую оценку торговой точке.

«Очень радует, что в магазине порядок, - отметила народный контролер, член регионального общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Ольга Щепеткина. – Мы проверяли очень тщательно: нет ни просрочки, ни гнилых овощей и фруктов. За работу торговой точке можно ставить твердую пятерку».

Затем общественники посетили магазин торговой сети «Магнит».

Здесь народных контролеров сразу удивило отсутствие контрольных весов. Проверка весового оборудования, установленного на кассах, показала, что оно показывает правильный вес. После долгих поисков работники торговой точки все же предоставили документы, подтверждающие, что весы проходили поверку совсем недавно.

Зато серьёзные вопросы у проверяющих возникли по другим аспектам деятельности предприятия торговли.

«В магазине нет чёткого разделения на молокосодержащую продукцию с заменителями и без заменителей молочного жира», - отметила народный контролер, член регионального общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Тамара Ветренко. – Это может ввести в заблуждения покупателей».

А больше всего претензий было связно с соблюдением правил пожарной безопасности.

«Ещё раз убеждаюсь, что наши общественные проверки приносят большую пользу, - отметил в завершении мониторинга руководитель мониторинговой группы Юрий Шадрин. - Именно в этом магазине торговой сети мы – впервые. И сразу видим большое количество нарушений, которых нет в торговых точках, где мониторинг «Народного контроля» уже проводился. Например, здесь отсутствует план эвакуации, пожарный выход мы нашли с трудом, к тому же он захламлён и закрыт. Мы обязательно посетим магазин еще раз и надеюсь, что к тому времени все эти недочеты будут устранены».

Шадрин также подчеркнул, что мониторинг весового оборудования в магазинах торговых сетей будет продолжен, в планах – посещение магазинов всех торговых сетей, работающих в регионе в различных муниципальных образованиях.