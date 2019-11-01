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Мурманская область. Арктика01.11.19 16:50

В Мурманске стартовал первый региональный молодёжный форум «ЭТНОМУРМАН»

Сегодня в Мурманске на базе Мурманского арктического государственного университета начал работу первый региональный молодежный форум «ЭТНОМУРМАН», в котором принимают участие представители областных национальных сообществ, молодые лидеры общественных организаций из Мурманска, Апатитов, Гаджиева, Североморска, Полярного, Кандалакши, Кировска, Ковдора, Колы, Полярных Зорь, Ловозера, Мурмашей, Молочного и Ёнского – всего более ста человек. Форум проводится в рамках празднования Дня народного единства.

Открытию форума предшествовало написание «Большого этнографического диктанта», в котором принял участие заместитель губернатора Роман Дурягин. Эта международная просветительская акция, приуроченная к Дню народного единства, одновременно проводится по всей стране уже в четвертый раз. За 45 минут участники диктанта ответили на 30 вопросов, 20 из которых – общие для всех, и 10 – региональные, уникальные для каждого субъекта Российской Федерации.

На пленарном заседании форума представлены доклады на тему «Этнические стереотипы как феномен культуры» и «Молодежная политика: возможности самореализации». С лекцией «Межкультурные коммуникации» выступила тренер из Санкт-Петербурга Ольга Лобанова. Кроме того, в первый день работы форума действовали тренинги «Путь к себе» и «Проектный менеджмент», также состоялся «круглый стол» на тему «Мы» и «Они»: проблема этнокультурных стереотипов», презентации национальных сообществ нашего региона, включая выставку блюд национальных кухонь.

Завтра, во второй день форума на базе Мурманского арктического государственного университета пройдут творческие мастерские, интеллектуальная игра «ЭтноКвиз» и марафон #НАЯЗЫКЕМИРА. Также начнет работу дискуссионная площадка «Технологии успешного межнационального взаимодействия», подготовленная ответственным секретарем Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Андреем Худолеевым.

Организаторы форума – Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям, Региональный центр поддержки молодежных и добровольческих инициатив, Мурманский арктический государственный университет при поддержке общественной организации «Ассоциация Кольских саамов».

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