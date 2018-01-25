В Мурманске стартовал региональный отбор участников Всероссийского молодёжного робототехнического фестиваля «РобоФест»

В Мурманске на базе центра дополнительного образования «Лапландия» начались региональные отборы участников Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест-2018»: отбор программы «Робототехника» – «РобоФест – Мурманск 2018», региональные этапы Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России» (ИКаР) и Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

Победители региональных мероприятий получат право на участие в следующем отборочном туре – всероссийских соревнованиях в рамках Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест-2018».

Региональный отбор программы «Робототехника» – «РобоФест – Мурманск 2018» проходит по трём направлениям: «Hello, Robot!», «РобоКарусель» и «FIRST Jr. FLL».

Состязания регионального этапа Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России» состоятся в категориях для старших («ИКаР»-классик «Автоматизированный участок упаковки посылок» и «ИКаР»-профи «Автоматизированный участок упаковки посылок») и младших («ИКаР»-старт «Умные технологии: роботы на службе города») школьников.

Самые юные участники соберутся на региональном этапе Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок». Ребята представят творческие проекты на тему «Робо-помощники в семье» и пройдут испытания ФГОС-игры: выполнение симметричной мозаики относительно вертикальной оси и составление алгоритма маршрута движения исполнителя.