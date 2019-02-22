В Мурманске стартовал региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2019»

В Мурманске стартовал ежегодный региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане». Главной целью проекта, который Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области реализует ежегодно, является повышение уровня профессионального образования студентов и популяризация рабочих профессий.

В 2019 году в рамках праздника пройдет 8 конкурсов по 8 различным профессиям и специальностям.

Первым в этом году стал конкурс профессионального мастерства по электромонтажным работам на базе Мурманского индустриального колледжа. По решению оргкомитета в данном конкурсе помимо студентов принимали участие и молодые специалисты 35-го судоремонтного завода.

Традиционно соревнование включало проверку знания теории и практическую часть. В качестве проверки практических навыков учащиеся выполняли сборку электрической схемы реверсивного пуска асинхронного электродвигателя для электромонтажных работ.

Победителями стали: I место – Николай Егошин, работник 35-го судоремонтного завода; II место – Александр Маричев, студент Мурманского индустриального колледжа; III – Артём Никифоров, работник 35-го судоремонтного завода.

Продолжил праздник профмастерства конкурс по морским профессиям и специальностям на базе Центра по подготовке и переподготовке кадров ОАО «Мурманское морское пароходство».

Состязание проходило в индивидуальном и командном зачётах. Задания под общими названиями «борьба за живучесть» и «борьба с пожаром» воссоздали различные аварийные ситуации в море и на судне. Студентам предстояло поучаствовать в импровизированных аварийных ситуациях: правильно надеть пожарное снаряжение, организовать работу с первичными средствами пожаротушения и спасательным оборудованием, заделать бортовой свищ и многое другое.

Конкурсы провели мастера производственного обучения Центра по подготовке и переподготовке кадров, а членами жюри выступили заслуженные капитаны ОАО «Мурманское морское пароходство».

По итогам конкурса в индивидуальном зачете победителями стали студенты ММРК им. И.И. Месяцева: I место – Данила Наумкин; II место – Игорь Горохов; III место – Вячеслав Шишкин.

В групповом зачете также победила команда учащихся ММРК им. И.И. Месяцева в составе: Максим Кочетков, Илья Термосин, Иван Фей, Данила Наумкин, Вячеслав Шишкин.