В Мурманске стартовал региональный проект «Профориентация – 2025»

Старт реализации в регионе проекта «Профориентация – 2025» дал состоявшийся в Мурманске круглый стол на тему «Современная профориентация молодежи». Участие в обсуждении приняли министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, профильные специалисты и представители крупных промышленных предприятий.

Наталия Карпенко рассказала об основных направлениях профориентационной деятельности, реализуемых в системе образования области. Так, в частности, регион вошел в число двадцати субъектов РФ, внедряющих Стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Он предполагает реализацию механизма практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, когда изучение теории в колледже составляет 30-40% учебного времени, остальное время отводится практическому обучению на предприятии, а к процессу обучения привлекаются высококвалифицированные работники предприятий. Мурманская область уже имеет опыт реализации такой модели: Кандалакшский индустриальный колледж и Кандалакшский алюминиевый завод внедрили дуальное обучение по специальности «Металлургия цветных металлов», Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота и предприятие «Электротранспорт» успешно реализуют дуальное обучение по профессии «Водитель городского электротранспорта». В процессе апробации Стандарта планируется расширить перечень образовательных программ, реализуемых в дуальной форме: договоры о сотрудничестве с образовательными организациями по внедрению Стандарта заключили такие ведущие предприятия региона, как «Олкон», Оленегорский механический завод, Ковдорский ГОК, Кольская ГМК, 35 судоремонтный завод, судоремонтный завод «Нерпа», Ловозерский ГОК, ПАО «ТГК-1», ПАО «МРСК Северо-Запада» и «Электротранспорт».

Начальник отдела профориентационной работы Мурманского арктического государственного университета Виктория Пиксендеева рассказала о совместной работе с предприятиями в сфере профессиональной интеграции студентов, генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько и председатель объединенной профсоюзной организации «ФосАгроАпатит» Алексей Игумнов – об опыте профориентационной работы и особенностях кадровой работы с молодыми специалистами.

Участники «круглого стола» также обсудили перспективы расширения проекта в отношении профориентации обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Подводя итоги «круглого стола», депутат Государственной Думы, координатор регионального проекта «Профориентация – 2025» Алексей Лященко отметил, что состоявшаяся дискуссия позволила «сверить позиции» по ключевым пунктам плана реализации проекта и еще раз подтвердила его востребованность.