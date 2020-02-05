В Мурманске стартовала «Эстафета Победы»

У памятника «Пограничникам Арктики» прошёл торжественный митинг, посвященный старту эстафеты, которая проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, председатели профильных комитетов Думы Михаил Ильиных и Андрей Макаревич, руководители взаимодействующих силовых ведомств и правоохранительных органов, представители исполнительной власти, муниципального образования Мурманска, международного союза ветеранов пограничной службы, общественных организаций, учащиеся.

- Приближается большое событие - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, - отметил председатель Думы. - Многолетняя кровопролитная битва далась нашему народу ценой огромных, неслыханных потерь. И каждый день, в праздники и будни, мы должны помнить об этом. Помнить о людях, которые отдали свои жизни, здоровье, молодость. Жители Кольского Заполярья ощутили на себе тяготы войны в полной мере. И в эти суровые годы пограничники первыми приняли на себя удар противника. Пусть эстафета станет своего рода энциклопедией, рассказывающей о местах боев, славных делах нашего героического поколения земляков.

Сергей Дубовой пожелал всем крепкого здоровья, оптимизма, дальнейших успехов в выполнении сложных и ответственных задач на благо Мурманской области, спокойных будней и надежного тыла, а участникам эстафеты – успешного маршрута, новых впечатлений и побед.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к подножию памятника.

Одновременно с Мурманском эстафета начнётся и в Бресте, который первым принял удар врага. Участники пройдут вдоль государственных границ государств-участников СНГ.