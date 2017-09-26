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Мурманская область. Арктика26.09.17 15:41

В Мурманске стартовала ежегодная научно-практическая конференция «Юные исследователи - будущее Севера»

Торжественное открытие состоялось сегодня сразу в нескольких образовательных учреждениях города. Юные исследователи представят на суд жюри 160 исследовательских работ в 22 предметных секциях. Так, в Мурманском политехническом лицее школьники традиционно будут состязаться в инженерных науках. Самая многочисленная секция - «Технические устройства и проекты».

В этом году особенностью конференции является то, что впервые на муниципальном уровне некоторые научно-исследовательские работы ребята презентуют на английском языке.

Победители и призеры муниципальной выставки будут рекомендованы для участия в региональном Форуме Северо-Запада «Шаг в будущее».

В Мурманске успешно реализуются меры для поддержки исследовательских инициатив талантливых детей. Достижению высоких результатов способствует целенаправленное сопровождение обучающихся учителями, ориентированными на развитие интеллектуального потенциала каждого ребёнка.

Для решения стратегических задач развития муниципальной системы образования, в том числе поддержки научного творчества, в 2017 году были открыты муниципальный Центр инженерных компетенций на базе Мурманского политехнического лицея, муниципальный координационный центр по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью на базе ГИМЦ РО.

Результатом этой работы являются победы мурманских школьников.

По итогам регионального научного форума молодёжи и школьников Гран-при — Большой научный кубок «Будущее Севера» и научные медали уже десятый раз подряд завоевала команда города Мурманска. 21 мурманский школьник вошёл в состав делегации Мурманской области на Всероссийском научном форуме «Шаг в будущее» в Москве.

В ноябре 2016 года команда «Технопарк МПЛ» (Мурманский политехнический лицей) завоевала золотую медаль в основной категории средней возрастной группы в номинации «Сортировка перерабатываемых отходов» и на Всемирной олимпиаде роботов в г. Нью-Дели (Индия).

А в июне 2017 года в г. Иннополисе (Казань) команда «Технопарк МПЛ» (Мурманский политехнический лицей) заняла 3 место на Всероссийской робототехнической олимпиаде в состязании «Углеродная нейтральность» средней возрастной группы и 3 место в общекомандном зачете по регионам.

Успешная организация инновационной деятельности наряду с высокими образовательными результатами позволила Мурманскому политехническому лицею и лицею № 2 войти в число 500 лучших школ России по итогам 2016 года.

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