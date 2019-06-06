В Мурманске стартовала летняя кампания по озеленению города

Ежегодно Мурманск украшает более 300 тысяч цветов.

– В летний период улицы и скверы Мурманска вопреки катаклизмам суровой погоды превращаются в цветочную сказку, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина. – Её создают муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» и автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы». Каждый год с приходом июня специалисты начинают обустраивать городские клумбы. И ни снег, ни стылый ветер не помеха растениям, которые украшают наш город.

Важно, что для оформления клумб используются морозоустойчивые растения: календула, львиный зев, маргаритка, петуния ампельная, бархатцы. Все они хорошо переносят переменчивую мурманскую погоду.

– Мы всегда прислушиваемся к мнениям мурманчан, – рассказал директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – В этом году в рамках проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!» юные северяне продемонстрировали много интересных работ. Именно их идеи мы используем при оформлении центральных клумб.

Высадка цветов продлится до середины июля. Все объекты находятся под контролем работников учреждений, которые до осени будут проводить регулярные прополки и полив цветов.

Озеленители убедительно просят жителей города бережно относиться к их труду – не выкапывать цветы из клумб для своих нужд и не позволять своим домашним питомцам раскапывать цветочные посадки, чтобы Мурманск как можно дольше радовал горожан яркими красками.