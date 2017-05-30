В Мурманске стартовала летняя оздоровительная кампания

Оздоровление детей – одна из важнейших задач городских властей, для ее решения в городе организована работа пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, выездных оздоровительных и молодежных лагерей.

Ежегодно в городском бюджете предусматриваются денежные средства для организации отдыха юных мурманчан. Ребятам важно провести каникулы не только с удовольствием, но и с пользой для здоровья.

Сегодня спецсоставом Мурманск-Анапа в оздоровительные учреждения, расположенные на Черноморском побережье, выехали 350 детей. Помимо традиционного отдыха на берегу моря для ребят будут организованы оздоровительные процедуры, пешие экскурсии. Смена продлится 21 день. Среди отдыхающих порядка 90 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

– В рамках работы выездных лагерей на юг и в среднюю полосу России отправятся около 2000 школьников, – рассказала главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Любовь Лепихина. – При оплате стоимости путевок в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами региона, родители оплачивают 20% от стоимости путевки. Особое внимание будет уделено организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти дети отдохнут по бесплатным путевкам.

В течение трех месяцев на базе муниципальных образовательных учреждений будут работать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в которых в течение трех смен отдохнут и оздоровятся 1740 человек.