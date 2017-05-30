РАМКИ ЗАКОНА: Пять лет под следствием, или Жертва полицейского произволаЮбилею Мурманской области посвящён масштабный проект передвижных выставок региональных художников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.05.17 17:42

В Мурманске стартовала летняя оздоровительная кампания

Оздоровление детей – одна из важнейших задач городских властей, для ее решения в городе организована работа пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, выездных оздоровительных и молодежных лагерей.

Ежегодно в городском бюджете предусматриваются денежные средства для организации отдыха юных мурманчан. Ребятам важно провести каникулы не только с удовольствием, но и с пользой для здоровья.

Сегодня спецсоставом Мурманск-Анапа в оздоровительные учреждения, расположенные на Черноморском побережье, выехали 350 детей. Помимо традиционного отдыха на берегу моря для ребят будут организованы оздоровительные процедуры, пешие экскурсии. Смена продлится 21 день. Среди отдыхающих порядка 90 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

– В рамках работы выездных лагерей на юг и в среднюю полосу России отправятся около 2000 школьников, – рассказала главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Любовь Лепихина. – При оплате стоимости путевок в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами региона, родители оплачивают 20% от стоимости путевки. Особое внимание будет уделено организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти дети отдохнут по бесплатным путевкам.

В течение трех месяцев на базе муниципальных образовательных учреждений будут работать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в которых в течение трех смен отдохнут и оздоровятся 1740 человек.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 270 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Департамент». Художественный сериал, 10 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области полицейские отмечают значительный рост обнаружения поддельных денежных купюрДля россиян МРОТ собираются сравнять с прожиточным минимумом в два этапа - к 1 января 2019 года-PRO ВалютуКурс евро снизился на 42 копейки, доллара – на 19 копеекРубль начинает день со снижения к доллару и роста к евро-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС началась процедура отжига корпуса реактора энергоблока № 1Долг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 280 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 маяБольшие долги по оплате ЖКУ в городе атомщиков можно отработать-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения