В Мурманске стартовала стажировка Минпромторга России для представителей органов исполнительной власти СЗФО

Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий принял участие в пленарном заседании в рамках выездной стажировки Минпромторга России в Северо-Западном федеральном округе, которое состоялось сегодня в Мурманске.

Открывая заседание, заместитель губернатора отметил особое положение Мурманской области как региона, в котором промышленные предприятия уже второй год показывают положительную динамику по индексу промышленного производства.

«Мы – один из немногих регионов России, где в 2015 году прирост был около 7%, по итогам 2016 года – ещё почти 5% положительного эффекта. По итогам 2016 года объём инвестиций в основной капитал составил более 101 млрд рублей. Также Мурманская область улучшила свои позиции во всех основных инвестиционных рейтингах», – подчеркнул Григорий Стратий.

В течение двух дней представители исполнительной власти субъектов Северо-Запада России и бизнеса – всего более 150 участников – смогут задать актуальные вопросы сотрудникам Минпромторга России, аппарата полномочного представителя президента в СЗФО, федеральных институтов развития.

Основная тема стажировки – практические аспекты реализации государственной поддержки развития промышленности и торговли.

В ходе мероприятия также состоялась рабочая встреча заместителя губернатора Григория Стратия с директором департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Алексеем Беспрозванных, во время которой были рассмотрены вопросы организации межведомственного взаимодействия в целях оказания содействия развитию промышленности в Мурманской области.