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Мурманская область. Арктика02.10.18 13:58

В Мурманске стартовала традиционная городская выставка-конференция школьников «Юные исследователи — будущее Севера»

В преддверии Дня города в Мурманске стартовала традиционная городская выставка-конференция школьников — «Юные исследователи — будущее Севера».

Выставка-конференция проводится муниципальным координационным центром программы «Шаг в будущее» с целью  поддержки наиболее перспективных направлений исследовательской и инженерно-технической деятельности обучающихся в городе Мурманске. В 19 научных секциях участвуют 185 учащихся из 37 общеобразовательных учреждений и ДДТ им. А. Торцева.

Площадками выставки-конференции традиционно стали лидеры системы образования города Мурманска — гимназии №№ 1, 5 и лицеи, входящие в список лучших общеобразовательных учреждений России — лицей № 2 и Мурманский политехнический лицей.

В торжественной церемонии открытия в Мурманском политехническом лицее принял участие глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

— Максимальное количество научных работ, созданных нашими детьми со всех школ, гимназий и лицеев города, посвящены исследованию Арктики, причем в широчайшем научном диапазоне: начиная от прикладной математики и физики, заканчивая историей и обществознанием. Нет такой науки, которая была бы не интересна нашим детям, которую бы они не связывали с родной землей, — отметил Андрей Сысоев. — Спасибо ребятам, что они не боятся решать задачи такого высокого уровня. Желаю нашим молодым ученым успехов. В любом случае, здесь не может быть проигравших, на конференции у ребят появляется возможность пообщаться с коллегами, увидеть, чего они достигли за прошедший год, каждое такое мероприятие — серьезная заявка на следующий шаг вперед.

Лучшие работы участников муниципальной выставки-конференции «Юные исследователи — будущее Севера» будут рекомендованы к участию в региональных мероприятиях программы «Шаг в будущее».

Кроме того, в рамках выставки-конференции в гимназии № 1 организован конкурс «Лучшая презентация научной работы на английском языке» для учащихся 8-11 классов, который проводится в Мурманске уже второй год.

Торжественное закрытие выставки—конференции пройдёт 5 октября.

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