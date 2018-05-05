В Мурманске стартовала «Вахта памяти»

В преддверии Дня Победы мурманские школьники присоединились к ежегодной акции «Вахта памяти», посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетные караулы несли вахту у памятников, обелисков и мемориальных досок.

- По традиции в Вахте памяти принимают участие дошкольники, учащиеся школ, кадеты, - рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. - Наша задача - сохранить память о мужестве и героизме защитников и тружеников города-героя Мурманска.

В мероприятиях приняли участие ветераны, почетные граждане города-героя Мурманска, представители администрации и Совета депутатов города Мурманска, школьники. В течение дня они посетили памятные места во всех округах заполярной столицы и возложили цветы.

В завершении Вахты памяти ветеранов ждал праздничный обед и концертная программа.