Мурманская область. Арктика28.12.19 18:30
В Мурманске стартовали Чемпионат и Первенство Мурманской области по кикбоксингу
Соревнования посвящены памяти вице-чемпионки мира Элины Гисмеевой. В церемонии открытия турнира приняли участие глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и отец прославленной спортсменки Алмаз Гисмеев.
– Элина была одной из самых прославленных спортсменок нашего региона, – отметил Андрей Сысоев. – Она настоящий пример для подрастающего поколения, память о ней навсегда в наших сердцах.
На соревнования приехали более ста спортсменов из восьми муниципалитетов Мурманской области. Отборочные этапы проходят в субботу, а в воскресенье определятся чемпионы и призеры.
– Очень приятно, что люди помнят Элину, – поделился Алмаз Гисмеев. – Огромное спасибо всем участникам и организаторам турнира.
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Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
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Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
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