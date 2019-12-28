В Мурманске стартовали Чемпионат и Первенство Мурманской области по кикбоксингу

Соревнования посвящены памяти вице-чемпионки мира Элины Гисмеевой. В церемонии открытия турнира приняли участие глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и отец прославленной спортсменки Алмаз Гисмеев.

– Элина была одной из самых прославленных спортсменок нашего региона, – отметил Андрей Сысоев. – Она настоящий пример для подрастающего поколения, память о ней навсегда в наших сердцах.

На соревнования приехали более ста спортсменов из восьми муниципалитетов Мурманской области. Отборочные этапы проходят в субботу, а в воскресенье определятся чемпионы и призеры.

– Очень приятно, что люди помнят Элину, – поделился Алмаз Гисмеев. – Огромное спасибо всем участникам и организаторам турнира.