В Мурманске стартовали первые соревнования 59 Праздника Севера

С 5 по 7 февраля в Мурманске на лыжном стадионе спортивного комплекса «Долина Уюта» состоялись соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 59 Праздника Севера, 12 лет и старше. В соревнованиях приняли участие 118 учащихся из 6 муниципальных образований Мурманской области: Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, ЗАТО г. Североморск, Кольского и Кандалакшского районов.

В связи с низкой температурой воздуха, -26 градусов, 6 февраля соревнования были отменены. 7 февраля юноши и девушки в возрасте с 12 до 21 года участвовали в лыжных гонках на 50 и 500 м, в снегоступинге на 25 и 100 м.

В командном первенстве кубок победителя получила команда Кандалакшского района, на втором месте – команда Оленегорска, на третьем – команда ЗАТО г. Североморск.

Победители и призеры соревнований по лыжным гонкам награждены кубками и медалями Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, а участники, занявшие призовые места в снегоступинге получили медали Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России».

Все участники соревнований получили сладкие подарки от регионального отделения «Специальная Олимпиада России».

8 лучших спортсменов из Мурманска, Оленегорска, ЗАТО г. Североморск, Кандалакшского и Кольского района в ноябре 2019 года будут представлять Мурманскую область в Новосибирске на соревнованиях по лыжным гонкам и снегоступингу Всероссийской зимней Спартакиады Специальной Олимпиады.