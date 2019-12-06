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Мурманская область. Арктика06.12.19 10:15

В Мурманске стартовали соревнования юных биатлонистов на «Кубок Анны Богалий – Skimir»

В Долине Уюта состоялись первые старты соревнований на «Кубок Анны Богалий – Skimir». В борьбу за медали Кубка вступили более 300 юных спортсменов-биатлонистов из 23 регионов России. Приветствуя участников соревнований на церемонии открытия, губернатор Мурманской области отметил, что «Кубок Богалий» вызывает у нас особое чувство гордости, потому что его организатором является наша двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, которая именно здесь тренировалась, приобретала первый соревновательный опыт, выросла от юной биатлонистки до знаменитой спортсменки.

Анна Богалий сказала, что Заполярье – суровый край, который закаляет характер, учит ставить перед собой высокие цели и добиваться их.

«Теперь вы видите, в каких условиях мы здесь тренируемся, что такое полярная ночь. Спасибо Мурманску за снег, который для биатлонистов и лыжников – на вес золота», – отметила Анна Богалий.

С 5 по 8 декабря биатлонисты от 10 до 17 лет в четырёх возрастных категориях будут состязаться в индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования. В каждой возрастной группе среди юношей и девушек награждаются шесть лучших спортсменов. Абсолютные победители в Кубке будут определены по сумме кубковых очков, набранных во всех личных дисциплинах на всех четырех этапах, и получат эксклюзивный хрустальный кубок.

История турнира двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий в Заполярье насчитывает четыре сезона, нынешний – пятый. Традиционно в дни соревнований проводятся семинары для тренеров и интересные встречи для юных спортсменов.

Организаторы проекта: возглавляемое Анной Богалий «Содружество поддержки и развития детского и юношеского биатлона России», комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, региональная федерация биатлона и Центр спортивной подготовки. Ключевые партнеры проекта: компания «Skimir» и компания «VEKA Rus».

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