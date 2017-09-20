В Мурманске стартовали соревнования «Юный спасатель» и «Юный пожарный»

19 сентября на территории турбазы «Ирвас» стартовал региональный полевой лагерь «Юный спасатель» и «Юный пожарный». В ней приняли участие представители Главного управления МЧС России по Мурманской области.

В состязаниях принимают участие школьники 14-17 лет в составе команд образовательных организаций Мурманска и области, прошедшие подготовку по направлению «Аварийно-спасательное дело» в течение учебного года. Соревнования будут проходить три дня. Среди заданий для участников - поисково-спасательные работы в природной среде, в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на акватории, а так же комбинированная пожарная эстафета, кросс на дистанции 1 км и комплексное силовое упражнение.

Организаторами слёта выступают Министерство образования и науки Мурманской области совместно с Главным управлением МЧС России по Мурманской области, Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Управлением по ГОЧС и ПБ Мурманской области, мурманским городским комитетом по образованию и областной детско-юношеской спортивной школой.