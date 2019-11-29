В Мурманске стартует акция «Подарок из самого сердца»

3 декабря Мурманская региональная общественная организация доноров «Капля жизни» совместно с Мурманской областной станцией переливания крови (СПК) дают старт акции «Подарок из самого сердца».

На СПК будет размещён большой плакат с изображением дерева без листьев и любой желающий после сдачи крови или её компонентов может приклеить на это дерево выданную ему капельку, стилизованную под лист. Первичным (1-3 донации) донорам будут выдаваться красные капельки, а активным донорам (3 и более донации) – бордовые. Данное дерево будет выставляться сроком на квартал и после обновляться для сбора статистических данных. В результате станет наглядно видна активность донорского контингента и его качественный состав.

Цель акции: привлечь внимание общественности к донорскому движению, к его социальной̆ значимости и важности, создать благоприятные условия для взаимодействия с потенциальными донорами путем реализации системы информирования и мотивации.

Мероприятие будет проходить 3 декабря - с 8.30 до 11.00 на Мурманской областной станции переливания крови по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова 6/5.