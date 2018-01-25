В Мурманске стартует акция «Театральный десант»

27 января в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова стартует акция «Театральный десант». В акции примут участие любительские коллективы театрального жанра муниципальных культурно-досуговых, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Актеры драматического театра «Светоч» из города Полярные Зори представят спектакль по пьесе Леонида Филатова «Любовь к трем апельсинам».

Впервые «Театральный десант» путешествовал по Мурманской области в 2015 году. Жители поселков Редва, Росляково, Африканда, Зареченск, Зеленоборский, Молочный, Белое море, городов Кировск, Снежногорск, Гаджиево, Заозерск и Мончегорск познакомились с творчеством 11 самодеятельных театральных коллективов нашего края.

Учредитель акции – Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мероприятие направлено на поддержку и развитие любительских театральных коллективов в Мурманской области, предоставление возможности любительским театральным коллективам совершить гастрольные поездки по городам и посёлкам Мурманской области.