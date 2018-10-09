В Мурманске стартует экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Основной задачей акции является привлечение внимания людей к ресурсосбережению и необходимости ограничения расточительности использования природных ресурсов.

К участию приглашаются жители, организации, предприятия и учреждения Мурманской области. Принимаются: газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, картон, книги, не представляющие литературной ценности и т.п. Не стоит приносить: глянцевые журналы, чеки, ламинированную и влагостойкую бумагу (одноразовую посуду и т.п.), упаковку от яиц, бумажные салфетки и полотенца, неразобранные коробки.

Чтобы подготовить макулатуру к сдаче необходимо удалить пластиковые и металлические элементы, извлечь бумагу из файлов. Хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Отдельные коробки необходимо развернуть и сложить.

Гофрокартон в связи с его малой удельной плотностью принимается или кипованный прессом, или хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более одного кубического метра.

Для участия необходимо собрать макулатуру и не позднее 10 октября 2018 года доставить ее по адресу ул. Профсоюзов, 20 (с 9:00 до 17:00). Контактное лицо - Алексейчик Оксана Александровна (ведущий специалист отдела охраны окружающей среды комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска), телефон: 45 10 39.