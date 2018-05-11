В Мурманске стартует областной фестиваль авторской песни «Возьми гитару»

С 18 по 20 мая в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) и на турбазе «Арктика» пройдет областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару». В мероприятии примут участие около 100 исполнителей из городов Североморск, Мончегорск, Апатиты, Кировск, Оленегорск, Гаджиево, Полярный, Заозёрск и села Тулома.



18 мая в 18.00 в областной «Кировке» состоится концерт гостей фестиваля «Возьми гитару». В этом году в качестве мастеров приглашены Татьяна Дрыгина (г. Москва), поэтесса, автор и исполнитель песен; Галина Семизарова (г. Рязань), член Союза Литераторов России; Андрей Жданов (г. Мурманск), гитарист, аранжировщик, участник и создатель авторского ансамбля «Марго».



19 мая фестивальный день пройдет на турбазе «Арктика». Для участников будут проведены мастер-классы и творческие мастерские, во время которых артисты узнают об особенностях стихосложения, подкорректируют аккомпанемент и найдут более удобные позиции аккордов для комфортной игры на гитаре.

В рамках фестиваля на турбазе состоится турнир по волейболу, «Большой фестивальный концерт», а также традиционный концерт «Гитара по кругу», в котором прозвучат лучшие песни участников.



20 мая в 14.00 во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится гала-концерт фестиваля, в котором примут участие гости и участники.



Мероприятие направлено на популяризацию жанра авторской песни, развитие познавательных интересов у подрастающего поколения, создание условий для обмена опытом авторов, композиторов, поэтов и исполнителей, повышение их творческого мастерства и развитие творческих отношений в совместных проектах.