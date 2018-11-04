В Мурманске телефонные мошенники обманули таксиста

В отдел полиции №1 УМВД России по городу Мурманску поступило заявление от местного жителя о совершении в отношении него мошеннических действий. Северянин сообщил, что работает водителем в службе такси. В дневное время ему через специальное приложение поступил заказ в гостиницу на улице Книповича. Клиент через сообщения в программе попросил водителя предварительно связаться с ним.

Мужчина позвонил на указанный номер, ему сообщили, что необходимо отвезти в аэропорт важных гостей, но до этого попросили приобрести бутылку дорогого алкоголя в подарок и положить на номера мобильных телефонов денежные средства. Неизвестный пообещал не только вернуть все потраченные деньги, но и заплатить солидное вознаграждение за исполнения просьбы.

Северянин заехал в магазин, сделал необходимые покупки и положил на указанные собеседником номера телефонов 4900 рублей. По пути незнакомец несколько раз звонил мужчине и торопил его. Когда потерпевший прибыл к гостинице, номер телефон клиента оказался выключенным. Северянин понял, что стал жертвой мошенников. О подобных способах обмана он, как выяснилось, ранее знал из средств массовой информации.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159.3 УК России «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».