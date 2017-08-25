Мурманская область. Арктика25.08.17 16:24
В Мурманске тушат очередной пожар в очередной «деревяшке»
В Мурманске загорелась очередная «деревяшка». В Первомайском округе на улице Зелёной пожарные борются с огнём на доме № 48.
По данным регионального Управления МЧС, на вызов выехали огнеборцы из трёх пожарных частей. По предварительной информации, этот дом считается аварийныи, но жилым, так как в нём зарегистрирована одна семья.
Как отмечают наши журналисты, мурманчане не проявили праздного любопытсва к очередному пожару, да и спасать огнеборцам никого не пришлось, так как из старого дома никто не выбегал и не звал на помощь. По предварительнм данным, пострадаших и погибших от огня нет.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 299 человек
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Последние комментарии
Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
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Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
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