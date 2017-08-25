В Мурманске тушат очередной пожар в очередной «деревяшке»

В Мурманске загорелась очередная «деревяшка». В Первомайском округе на улице Зелёной пожарные борются с огнём на доме № 48.

По данным регионального Управления МЧС, на вызов выехали огнеборцы из трёх пожарных частей. По предварительной информации, этот дом считается аварийныи, но жилым, так как в нём зарегистрирована одна семья.

Как отмечают наши журналисты, мурманчане не проявили праздного любопытсва к очередному пожару, да и спасать огнеборцам никого не пришлось, так как из старого дома никто не выбегал и не звал на помощь. По предварительнм данным, пострадаших и погибших от огня нет.