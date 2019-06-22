В Мурманске у мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья» прошёл митинг, посвященный Дню памяти и скорби

В нём принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

- Этот день изменил судьбы миллионов людей, горем и слезами пришел в каждую семью. Бомбежки, голод, тяжкий ежедневный труд сполна испытали на себе и жители Кольского Заполярья, - отметил спикер Думы. - Именно туда, где шли ожесточенные бои за независимость нашего родного края, смотрит наш Мурманский Алеша. Там, в болотистой тундре и гранитных скалах, враги оказались бессильны против людей, способных на массовый героизм, готовых отдать жизнь за Родину, за ее честь и свободу. Подвиг воинов и тружеников тыла еще долгие годы будет служить мощной духовной опорой, вселять уверенность в своих силах и веру в Отечество.

В завершение участники митинга почтили память павших минутой молчания, возложили цветы и венки к подножию «Алеши».