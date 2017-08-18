Мурманская область. Арктика18.08.17 09:43
В Мурманске у подростка в руках взорвался запал от гранаты
Как стало известно нашей редакции, сегодня утром в Мурманске, предположительно в одном из домов на улице Хлобыстова, взорвалась граната (запал) в руках подростка. На место ЧП выехали специалисты всех оперативных служб.
Пот нашим сведениям, 16-летнего парня с травма различной тяжести доставили в больницу.
Журналисты «Арктик-ТВ» отмечают, что в это же время на основных перекрёстках центра города выставлены наряды сотрудников ГИБДД.,
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Последние комментарии
Акакий Акакиевич
18.08.17 10:53
С чем вас и поздравляю! Хоть здесь мы впереди планеты всей!! Такими бы ускоренными темпами экономику поднимали, то цены бы нам не было.
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Антонина
17.08.17 12:15
Молодцы ребята из полиции!
Павел К
17.08.17 12:14
как все зашевелились!! Стоило ВВП сказать об угольной пыли, как у всех уже всё готово, чтобы сделать нашу жизнь чище и краше. А то, что года два назад в Мурманске был снег чёрный, уже не помнят. Забы
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