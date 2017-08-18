В Мурманске у подростка в руках взорвался запал от гранаты

Как стало известно нашей редакции, сегодня утром в Мурманске, предположительно в одном из домов на улице Хлобыстова, взорвалась граната (запал) в руках подростка. На место ЧП выехали специалисты всех оперативных служб.

Пот нашим сведениям, 16-летнего парня с травма различной тяжести доставили в больницу.

Журналисты «Арктик-ТВ» отмечают, что в это же время на основных перекрёстках центра города выставлены наряды сотрудников ГИБДД.,