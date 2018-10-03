В Мурманске у торговца чёрной игры обнаружили дома более 20 килограммов икры осетровых видов, занесенных в Красную книгу РФ

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области в результате оперативных мероприятий был задержан 52-летний житель областного центра, который сбывал икру осетровых пород рыб, занесенных в Красную книгу РФ, на автостоянке возле гипермаркета, расположенного в Октябрьском округе Мурманска.

При задержании подозреваемого полицейскими изъято две стеклянные банки чёрной икры по 500 грамм каждая, общей стоимостью 17 тысяч рублей. Позже при проведении обыска по месту жительства северянина полицейские обнаружили и изъяли упакованную в различную тару икру рыб осетровых пород объёмом более 20 килограммов .

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, установлено, что подозреваемый хранил икру с целью дальнейшей реализации. По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к доставке, транспортировке и сбыту икры на территории Мурманской области.