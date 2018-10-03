В Мурманске у торговца чёрной игры обнаружили дома более 20 килограммов икры осетровых видов, занесенных в Красную книгу РФ
Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области в результате оперативных мероприятий был задержан 52-летний житель областного центра, который сбывал икру осетровых пород рыб, занесенных в Красную книгу РФ, на автостоянке возле гипермаркета, расположенного в Октябрьском округе Мурманска.
При задержании подозреваемого полицейскими изъято две стеклянные банки чёрной икры по
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, установлено, что подозреваемый хранил икру с целью дальнейшей реализации. По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».
В настоящее время устанавливаются лица, причастные к доставке, транспортировке и сбыту икры на территории Мурманской области.