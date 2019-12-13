В Мурманске улицу Аскольдовцев освобождают от машин, чтобы вычистить проезжую часть от снега

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска, совместно с представителями ГИБДД по Мурманской области проверили, как горожане отнеслись к призыву не создавать препятствий для работы дорожных служб.

– Сегодня мы выполняем то, что обещали вчера, а именно очищаем от снега улицу Аскольдовцев. Отмечу, что не все мурманчане сознательно отнеслись к моей просьбе – несколько машин припарковано с нарушением, но для этого мы пригласили сотрудников правоохранительных органов, которые эвакуируют автомобили в соответствии с законодательством – прокомментировал Евгений Никора. – Главное, что эта совместная работа продолжится на тех улицах, где существуют такие проблемы.

Напомним, накануне избранный глава администрации города Мурманска Евгений Никора обратился к мурманчанам, проживающим в районе улицы Аскольдовцев, с просьбой освободить проезжую часть от личного автотранспорта, мешающего уборке территории. Согласно знакам дорожного движения, размещенным на этом участке, автолюбителям запрещено оставлять машины с 21 до 6 часов утра.

– Наши сотрудники обеспечивают безопасность дорожного движения в связи с производством работ по уборке территории проезжей части, – рассказал временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску Дмитрий Либгард. – Кроме того, с помощью специальной техники происходит эвакуация транспортных средств, оставленных владельцами не по правилам. Напомню, штраф за такое нарушение составляет 1500 рублей.