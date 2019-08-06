В Мурманске улицу Самойловой освободят от транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется освободить от транспорта улицу Самойловой (от улицы Комсомольской до дома № 1 по улице Самойловой) - с 00.00 7 августа до 17 часов 31 августа.

А также закрыть движение всех видов транспорта по улице Самойловой (от улицы Комсомольской до дома № 1 по улице Самойловой) согласно схеме организации движения - с 00.00 7 августа до 17 часов 31 августа.