Мурманская область. Арктика06.08.19 12:36
В Мурманске улицу Самойловой освободят от транспорта
В Мурманске в связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется освободить от транспорта улицу Самойловой (от улицы Комсомольской до дома № 1 по улице Самойловой) - с 00.00 7 августа до 17 часов 31 августа.
А также закрыть движение всех видов транспорта по улице Самойловой (от улицы Комсомольской до дома № 1 по улице Самойловой) согласно схеме организации движения - с 00.00 7 августа до 17 часов 31 августа.
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