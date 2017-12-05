В Мурманске уничтожена крупная партия изъятого игрового оборудования

На полигоне недалеко от Мурманска, полицейскими совместно с представителями областного Росимущества по решению суда были уничтожены 1159 единиц игрового оборудования, из них 282 игровых аппарата, 877 единиц компьютерного оборудования.

В 2017 году по линии декриминализации игорной деятельности сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску проведено 134 проверки по поступившей информации о работе незаконных игровых клубов. В ходе проверок установлено 34 объекта, на которых осуществлялось незаконное проведение азартных игр, изъято 150 единиц игрового оборудования.

Результаты проведенных сотрудниками мурманской полиции мероприятий в 2017 году послужили поводом для возбуждения 10 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». В течение года раскрыто 17 уголовных дел, 18 лиц привлечено к уголовной ответственности, сообщает УМВД России по городу Мурманску.