В Мурманске установлен специальный контейнер для отработанных батареек

Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области поддержали всероссийский проект по установке контейнеров для утративших потребительские свойства батареек.

Специальный контейнер для накопления использованных батареек установлен в холле I этажа административного здания по адресу г. Мурманск, просп. Кольский, 1. Отработанные батарейки можно приносить по указанному адресу с 9.00 до 18.00.

Обслуживанием контейнера займётся специализированная организация – ООО «АльтерЭко», имеющая соответствующую лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами. По мере наполнения контейнера батарейки будут направляться на специализированное предприятие для их дальнейшей утилизации.

Всероссийский проект по установке контейнеров для утративших потребительские свойства батареек реализует страховое акционерное общество ЭРГО (САО ЭРГО) при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.