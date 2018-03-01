В Мурманске установят памятник Николаю Чудотворцу

Сегодня состоялось 44-ое заседание Совета депутатов города Мурманска. На нем принято решение о создании в областном центре памятника «Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец».

Памятник будет представлять собой бронзовую скульптуру Святителя Николая Чудотворца высотой 6,5 метра. В настоящее время в художественной мастерской завершаются работы по ее созданию.

Серьезные требования были предъявлены к выбору места установки, в обсуждении принимали участие архитекторы, строители, художники, представители общественности. Мемориальный объект планируется установить на пешеходной лестнице в районе дома № 20 по улице Воровского.

– Идея создания памятника принадлежит известному путешественнику, исследователю, художнику Федору Конюхову. Эта инициатива была поддержана городскими властями, – рассказала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – В этом направлении проведена большая работа. Перед установкой памятника будет выполнено комплексное благоустройство выбранной площадки.

Открыть объект планируется уже в этом году. Всего по задумке Федора Конюхова в России будет установлено четыре таких памятника: в Мурманске, Москве, Находке и Севастополе. В заполярной столице фигура Николая Чудотворца появится первой.

Кроме того, на заседании был заслушан отчет о состоянии правопорядка на территории города Мурманска и результатах работы УМВД России по городу Мурманску за 2017 год. Его представил начальник городской полиции Алексей Вилков. Он отметил, что важнейшим итогом работы правоохранительных органов областного центра в минувшем году стало снижение уровня преступности на 16%, которое наблюдается на протяжении двух лет.

– Традиционный отчет начальника УМВД России по городу Мурманску всегда вызывает у депутатов большой интерес. Ни один из заданных на заседании вопросов не остался без внимания. Отрадно, что сегодня налажено эффективное взаимодействие городских властей и мурманской полиции, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Также депутаты обсудили ряд вопросов, касающихся внесения изменений в муниципальные правовые акты, и определили дату представления ежегодного отчета главы администрации города Мурманска – 26 апреля 2018 года.

В рамках заседания депутаты смогли ознакомиться с выставкой дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, участвующих в программе «Формирование комфортной городской среды.

– Проект активно продолжается, поступило много предложений от мурманчан. По итогам рейтингового голосования, которое пройдет 18 марта, будут определены территории для благоустройства в этом году, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

Напомним, аналогичная выставка открылась на прошлой неделе в Мурманском городском выставочном зале гостинично-делового центра «Арктика», также дизайн-проекты размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды».