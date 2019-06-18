В Мурманске увековечили память героя легендарных Северных конвоев англичанина Джеффри Шелтона

Сегодня в Мурманске торжественно открыли памятную доску англичанину Джеффри Шелтону. Находясь в составе Королевских ВМС Великобритании он был в составе участников легендарных Северных конвоев.

По завершении Второй мировой войны, в память о своих погибших товарищах Шелтон занимался изучением истории Северных конвоев. Английского ветерана знали многие моряки, он обладал удивительным ораторским искусством, часто выступал перед большими аудиториями с рассказами о своей военной службе.

– Джеффри Шелтон – уникальная личность. Он навсегда остался другом России, принимал участие во многих мероприятиях, награждён медалью Ушакова, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Пример Джеффри Шелтона показывает, что несмотря на все разногласия, ничто не помешает дружбе между людьми из самых разных стран.

Стоит отметить, что в Мурманске ведётся планомерная работа по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны: из года в год обновляются старые мемориальные плиты, создаются новые памятные знаки, проводятся разнообразные патриотические мероприятия.