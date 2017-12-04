В Мурманске уже стреляют на центральной площади

3 декабря около 17.30 в дежурную часть УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение о стрельбе на площади Пять Углов. По предварительной информации, группа граждан, находясь в общественном месте, грубо нарушая общественный порядок, произвела не менее 5 выстрелов из оружия, предположительно из травматического и пневматического пистолетов. На данный момент пострадавших в результате стрельбы не установлено.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправного деяния.